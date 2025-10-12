Доцент Тимофеев назвал признаки того, что смартфон или ноутбук шпионят за вами

В определённых случаях смартфоны и ноутбуки могут вести себя странно, что может свидетельствовать о скрытой слежке. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

«Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», — отметил специалист.

Он также добавил, что признаками могут быть ускоренный нагрев батареи в режиме ожидания, усиленная активность вентилятора и внезапные перезагрузки. Кроме того, проблемы с входом по привычному паролю могут указывать на то, что к устройству уже получил доступ сторонний пользователь.

Чтобы снизить риски, специалист советует регулярно проверять список разрешений, отключать лишние, использовать двухфакторную аутентификацию и фиксировать активность камеры и микрофона. В случае, если устройство заражено вирусом, — лучше всего, по его словам, восстановить гаджет до заводских настроек.

Ранее стало известно, что российские компании столкнулись с резким ростом успешных кибератак с использованием уязвимостей «умных» гаджетов и стороннего программного обеспечения. За первые девять месяцев 2025 года количество таких инцидентов увеличилось на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Специалисты рекомендуют срочно провести инвентаризацию всей ИТ-инфраструктуры для выявления уязвимых гаджетов и приложений, которые в отчёте названы «цифровыми минами».