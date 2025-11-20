Россиянина приговорили к 15 годам колонии за диверсию на ж/д под Владимиром

В июле 2023 года фигурант, выполняя задание представителя иностранного государства, чья деятельность представляет угрозу безопасности РФ, за вознаграждение в 30 тысяч рублей поджег два релейных шкафа с установленной аппаратурой и один батарейный шкаф с аккумуляторами на участке железной дороги между станциями «Ярославль» и «Александров». Свои противоправные действия он задокументировал на видео для последующего отчёта. В итоге, мужчине предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ: 275 (Государственная измена) и 281, часть 1 (Диверсия).