Россиянка получила 14 лет колонии за передачу ВСУ данных о силах ПВО в Новороссийске

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу о государственной измене. 44-летняя жительница Новороссийска Наталья Лопатко признана виновной в передаче секретных сведений о системе противовоздушной обороны города украинским военным. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в январе 2024 года женщина целенаправленно собирала информацию о дислокации и функционировании средств ПВО в Новороссийске. Полученные разведданные она передавала через мессенджеры гражданке Украины, чей отец является военнослужащим ВСУ.

Суд квалифицировал действия Лопатко по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). В результате продолжительного судебного разбирательства подсудимой назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд установил двухгодичное ограничение свободы после отбытия основного срока.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о задержании москвича, который передавал секретную информацию представителю спецслужбы страны-члена НАТО. Задержанному предъявлено обвинение в государственной измене за помощь иностранному государству в действиях, направленных против безопасности России.