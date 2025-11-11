20-летняя россиянка получила 14 лет колонии за госизмену

20-летняя жительница Санкт-Петербурга и Карелии Вера Игнатенко приговорена к 14 годам колонии общего режима за государственную измену в интересах Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудниками управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданки РФ Веры Ильиничны Игнатенко 2005 г. р., совершившей преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в сообщении УФСБ.

В ведомстве пояснили, что Игнатенко, разделяя идеологию одной из террористических организаций и будучи несогласной с СВО, сама вышла на связь с представителем СБУ. Через интернет она передала сведения, составляющие государственную тайну, а впоследствии по указанию куратора занималась вовлечением граждан в террористическую деятельность.

Верховный суд Карелии вынес обвинительный приговор 14 октября. Помимо лишения свободы, суд запретил Игнатенко в течение двух лет администрировать сайты, а после отбытия основного срока на один год ограничил её свободу передвижения. Данное наказание было назначено ей по совокупности с более ранним приговором. В декабре 2024 года Первый западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал её виновной в покушении на убийство бывшего мужа своей знакомой и публичных призывах к терроризму. По данным представителя судов Дарьи Лебедевой, фигурантка создала и администрировала группу в мессенджере, где публиковала тексты с призывами взрывать здания силовых ведомств.

Ранее в среду, 5 ноября, ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы, который передавал сведения представителю спецслужбы государства — члена НАТО. Мужчину, задержанного по подозрению в государственной измене, обвиняют по статье 275 УК РФ. Вменяемое ему преступление связано с оказанием содействия иностранному государству в проведении враждебной деятельности против безопасности России.