Жителя Волгограда, переехавшего женщину на BMW, приговорили к 11 годам колонии

В Волгоградской области суд приговорил 74-летнего Александра Пака к 11 годам строгого режима за наезд, в результате которого погибла женщина. Прокуратура сообщила, что мужчина переехал её внедорожником после ДТП, когда она пыталась остановить второго участника аварии.

Суд признал Пака виновным в убийстве по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сам он вину мужчина признал. Помимо срока, ему назначили год ограничения свободы, три года запрета на управление транспортом и взыскали 5 млн рублей компенсации морального вреда в пользу семьи погибшей.

Напомним, авария произошла в 2024 году. Водитель BMW X7 врезался в Toyota RAV4 с женщиной и двумя детьми внутри, после чего скрылся с места происшествия. Женщина пыталась остановить нарушителя, ухватившись за дверь машины, однако тот увеличил скорость и совершил резкий поворот, сбив её. Затем мужчина сдал назад и переехал женщину колёсами.

