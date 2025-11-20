В Приангарье подросток, зарезавший 12-летнюю девочку, получил шесть лет колонии

В Иркутской области суд приговорил 17-летнего местного жителя к 6 годам воспитательной колонии за убийство 12-летней школьницы. Информацию об этом передаёт пресс-служба региональной прокуратуры.

Балаганский районный суд полностью удовлетворил иск матери погибшей о компенсации морального вреда, взыскав с осуждённого 1,5 миллиона рублей. Прокуратура также провела проверку деятельности органов системы профилактики, по результатам которой 11 должностных лиц привлечены к ответственности за выявленные нарушения в работе.

«Балаганский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Балаганского района…. С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре прошлого года на спортивной площадке в селе Тарнополь между подростком и его бывшей одноклассницей произошёл конфликт. Во время ссоры юноша использовал находившийся при нём нож, нанеся девочке множественные ранения. После совершения преступления осуждённый предпринял попытку скрыть следы, переместив тело в другое место. Следственный комитет квалифицировал это как убийство малолетнего лица, совершённое с особой жестокостью.

