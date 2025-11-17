Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 21:39

В Чебоксарах задержан подросток, ранивший ножом свою мать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Чебоксарах сотрудники полиции и Росгвардии задержали 17-летнего молодого человека, вооружённого ножом, который удерживал в квартире свою мать и младшего брата. Об этом сообщили в МВД Чувашии.

Инцидент произошёл в воскресенье около 17 часов. В полицию позвонил житель дома по проспекту Тракторостроителей и сообщил, что его сын, находясь в неадекватном состоянии, устроил скандал и схватился за нож.

«Отец попросил его покинуть квартиру, возле двери парень вытолкнул его и заперся. В жилище остались его мама и брат-младшеклассник», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Переговоры с подростком не дали результатов. Во время инцидента мать злоумышленника смогла открыть дверь, после чего он нанёс ей два колото-резаных ранения ног. Молодой человек был задержан и помещен в лечебное учреждение. Пострадавшей оказывается медицинская помощь. Установлено, что молодой человек состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних как употребляющий запрещённые вещества. Проводится проверка.

Буйная россиянка с ножом-керамбитом ранила пенсионерку и пыталась похитить ребёнка
Буйная россиянка с ножом-керамбитом ранила пенсионерку и пыталась похитить ребёнка

Недавно похожий случай произошёл в Хасавюрте в Дагестане, где мужчина напал на семью своего коллеги. Злоумышленник убил мужчину, тяжело ранил его жену и дочь, а затем попытался скрыть следы преступления, устроив поджог. По предварительным данным, мотивом жестокой расправы послужила ревность.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar