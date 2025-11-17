В Чебоксарах задержан подросток, ранивший ножом свою мать

В Чебоксарах сотрудники полиции и Росгвардии задержали 17-летнего молодого человека, вооружённого ножом, который удерживал в квартире свою мать и младшего брата. Об этом сообщили в МВД Чувашии.

Инцидент произошёл в воскресенье около 17 часов. В полицию позвонил житель дома по проспекту Тракторостроителей и сообщил, что его сын, находясь в неадекватном состоянии, устроил скандал и схватился за нож.

«Отец попросил его покинуть квартиру, возле двери парень вытолкнул его и заперся. В жилище остались его мама и брат-младшеклассник», — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Переговоры с подростком не дали результатов. Во время инцидента мать злоумышленника смогла открыть дверь, после чего он нанёс ей два колото-резаных ранения ног. Молодой человек был задержан и помещен в лечебное учреждение. Пострадавшей оказывается медицинская помощь. Установлено, что молодой человек состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних как употребляющий запрещённые вещества. Проводится проверка.