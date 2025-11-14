Буйная россиянка с ножом-керамбитом ранила пенсионерку и пыталась похитить ребёнка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thichaa
В Балашихе женщина, вооружившись ножом-керамбитом, напала на двух случайных прохожих. После огласки инцидента в соцсетях её госпитализировала бригада неотложной психиатрической помощи. 11 ноября неизвестная набросилась на пожилую женщину, нанеся ей три проникающих удара в спину и руки.
«Постоянно кричит, воет, рычит, как животное», — рассказала 360.ru дочь пострадавшей.
После первого нападения женщина успела совершить ещё одно — попыталась отнять ребёнка у молодой матери, угрожая ножом.
В Москве произошло похожее нападение с ножом — на Арбате мужчина ранил официанта и случайного очевидца. Конфликт начался между 19-летней сотрудницей заведения и коллегой, после чего вызванный девушкой 24-летний парень нанёс несколько ножевых ударов. Полиция задержала подозреваемого недалеко от метро «Лужники», возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
