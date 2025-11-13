В Волгограде мужчина в порыве гнева 47 раз ударил ножом свою сестру

В Волгограде в результате бытового конфликта произошло жестокое убийство, жертвой которого стала женщина. О трагедии сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Мужчина в порыве гнева 47 раз ударил ножом свою сестру во время ссоры. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемый полностью признал свою вину в совершении преступления. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

