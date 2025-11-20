В Одессе вебкамщиц обязали уничтожить десятки фаллоимитаторов, плети и кляпы

В Одессе суд вынес приговор группе вебкам-моделям, назначив им условные сроки. Кроме этого, суд обязал уничтожить весь реквизит, который использовался в их работе.

Согласно данным из судебного реестра, под уничтожение попали 57 фаллоимитаторов, 20 различных «устройств для интимных игр», пять плетей, два кляпа и две кожаные маски.

