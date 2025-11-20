«К чему вообще этот голубь мира?»: В Сети захейтили костюм украинки на конкурсе «Мисс Вселенная-2025»

Костюм украинской участницы конкурса «Мисс Вселенная-2025» Софии Ткачук в форме голубя мира спровоцировал бурные дискуссии в Сети. Многочисленные комментаторы выразили резкое неодобрение использованному символу.

Критики в соцсетях активно задавались вопросом о целесообразности применения образа голубя мира в современных реалиях. Они отмечают, что данный символ выглядит неуместно и не отражает текущей ситуации. Некоторые пользователи предлагали акцентировать внимание на других национальных достижениях, которые можно было бы продемонстрировать на международном конкурсе.

«Голубь мира, к сожалению, не уместен, его может надеть страна, которая принесла мир или повлияла на мир, а пока что мы бессильны. У нас есть много достижений, которыми можно было бы поделиться на конкурсе красоты», — написал один из юзеров.

«К чему вообще этот голубь? О каком мире вообще идёт речь? Где этот мир?» — добавил другой.

В ответ на волну критики президент национального конкурса «Мисс Вселенная Украина» Анна Филимонова объяснила, что разное восприятие символов связано с пережитым людьми горем. Она констатировала, что в нынешних условиях общество раскололось во мнениях. Филимонова твёрдо заявила о своей личной позиции, которая заключается в выборе человеческой жизни и любви как высших ценностей.

«Кому-то нужна война, кому-то мир. Сейчас как никогда мы такие разные, столько горя, что мы перестали ощущать одинаково символы. Но я не перестану выбирать любовь и жизнь человека, как главную ценность мира», — заявила Филимонова в личном блоге.

Ранее сообщалось, что на предварительном мероприятии 74-го конкурса «Мисс Вселенная» в Бангкоке произошёл публичный конфликт между мексиканской участницей Фатимой Бош и продюсером конкурса Наватом Ицарагрисилом. Инцидент разразился после того, как продюсер отчитал модель за пропуск обязательной спонсорской фотосессии. Участница попыталась объяснить, что её отсутствие было связано с необходимостью согласования с национальной организацией. Однако Ицарагрисил постоянно перебивал её, называя модель глупой и приказывая ей заткнуться.