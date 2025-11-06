«Мисс Земля 2025 года» стала модель из Чехии Натали Пушкинова

Конкурс «Мисс Земля — 2025» завершился на Филиппинах. Главный титул получила 21-летняя модель из Чехии Натали Пушкинова. Трансляцию церемонии объявления победителей показали на YouTube.

Натали Пушкинова. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalie.puskinova

Мероприятие 5 ноября в столице Филиппин, Маниле. Корону «Мисс Земля Воздух» вручила представительнице Исландии Соллис Вала Иварсдоттир. Титул «Мисс Земля Вода» получила девушка из Вьетнама Чинь Ми Ань. Титул «Мисс Земля Огонь» достался представительнице Таиланда Вари Нгамкхам.

Мисс Земля 2025 Натали Пушкинова из Чехии (вторая справа) позирует слева направо, с Мисс Земля Огонь 2025 Вари Нгамхам из Таиланда, Мисс Земля Воздух 2025 Сольдис Иварсдоттир из Исландии и Мисс Земля Вода 2025 Му Ань Чинь из Вьетнама. Фото © TASS /AP Photo/Aaron Favila

В конкурсе участвовали 79 девушек из различных стран.

Ранее Life.ru сообщал, что представительница России Елизавета Гурьянова вошла в «Топ-16» конкурса, но не прошла в финальную восьмёрку. Конкурс «Мисс Земля» считается одним из самых престижных мировых конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл».