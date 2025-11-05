Представительница России не прошла в финал конкурса красоты «Мисс Земля»

Представительница России Елизавета Гурьянова не вошла в число финалисток международного конкурса красоты «Мисс Земля», остановившись в шаге от финала. Об этом сообщает издание The Philippine Star.

Российская участница смогла пройти в топ-12 конкурса, но не попала в финальную восьмёрку, куда вошли представительницы Исландии, Чили, Филиппин, Чехии, Таиланда, Бразилии, Вьетнама и Украины. Конкурс «Мисс Земля» входит в число самых престижных мировых конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная» и «Мисс мира».

В итоге победу в конкурсе одержала участница из Чехии Наталья Пушкинова. Остальные призовые места взяли участницы из Таиланда — Варе Нгамкхам (победа в номинации «огонь»), вьетнамка — Тринь Май Ань (номинация «вода») и представительница Исландии — Солдис Вала Иварсдоттир (номинация «воздух»).

Напомним, накануне профильное издание Missosology представило свой прогноз итогов конкурса «Мисс Земля», где предполагалось, что россиянка Елизавета Гурьянова не выйдет из топ-16. Как мы видим, с этим эксперты не угадали, как и с победительницей: в Missosology ожидали, что первое место достанется кубинке Рейчел Чанг.