Прогноз на конкурс Мисс Земля: Самая красивая россиянка не войдёт и в 10-ку

Представительница Кубы Рейчел Чанг, по мнению экспертов, имеет самые высокие шансы на победу в международном конкурсе красоты «Мисс Земля — 2025», тогда как представительница от РФ может попасть лишь в топ-16. Об этом сообщает издание Missosology, специализирующееся на прогнозах в мире конкурсов красоты.

По версии Missosology, места со второго по четвёртое займут Джой Баркома из Филиппин, Наталия Гульельмо из Италии и Вари Нгамкхам из Таиланда соответственно.

Издание также предполагает, что представительницы Чехии, Нигерии, Бразилии и Нидерландов имеют хорошие шансы попасть в топ-8. Что касается Елизаветы Гурьяновой, представляющей Россию, то, по оценкам Missosology, у неё есть перспективы войти в топ-16.

Конкурс «Мисс Земля» является одним из самых престижных в мире, входя в «большую четвёрку» наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл». Жюри выбирает четырёх победительниц, где главный титул – «Мисс Земля», также присуждаются титулы, соответствующие другим стихиям: Воздуха, Огня и Воды.

Финал конкурса состоится 5 ноября в Маниле. Елизавете Гурьяновой, представляющей Россию, 25 лет. Она является мастером спорта России и выпускницей магистратуры МГИМО по направлению «Спортивный менеджмент», а также владеет собственным брендом женской одежды.

Ранее Life.ru пообщался с 22-летней Анастасией Венза из Московской области, которая стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2025». Для Анастасии это был дебют в конкурсах красоты, сразу же принёсший ей титул. В интервью она рассказала, что не ожидала победы, а участие было спонтанным решением, которое, тем не менее, кардинально изменило её жизнь.