Россиянка из Ижевска победила в конкурсе «Женщина Вселенной 2025» в Южной Корее

Жительница Ижевска Алина Денисова завоевала титул «Женщина Вселенной 2025» (Woman Universe 2025). Международный конкурс проходил в Южной Корее, россиянка легко пробилась в финал и смогла очаровать своим выступлением жюри. Об итогах мероприятия рассказали в соцсети сами организаторы.

Алина Денисова (вторая слева) с конкурентками на конкурсе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alinadenisoval

Денисова сначала прошла региональный отбор, после чего отправилась в Сеул. Её соперницами стали 45 представительниц прекрасного пола из Японии, США, Европы, Южной Кореии и других стран. Россиянке 36 лет, у неё есть 13-летняя дочка. Женщина занимается бизнесом в сфере организации мероприятий и игровых шоу. Это не первая её победа на конкурсе красоты. Ранее она завоевала гран-при, выступив на «Мисс и миссис Приволжский федеральный округ», а затем стала одной из победительниц национального этапа — конкурса «Миссис Россия Мира».

Алина Денисова с конкурентками на конкурсе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alinadenisoval

Денисова уже успела поделиться своими впечатлениями от победы на своей странице в соцсети. Россиянка призналась, что решение об участии приняла спонтанно. По её словам, она любит рисковать и ведёт разносторонний активный образ жизни, не желая отсиживаться по выходным в четырёх стенах. Красотка заверила, что будет ставить новые цели, ведь это бесценный опыт.

Конкурс «Женщина Вселенной» проходит с 2013 года, в отличие от других на него приглашаются участницы самый разных внешних параметров и нет делений на мисс и миссис.

Ранее в Великобритании 38-летняя Патрисия Вагнер, не раз завоёвывавшая титул «Королевы красоты», была арестована. Её подозревают в угрозах расправы в отношении трёх учителей. Женщина в соцсети детально описала, как убьёт педагогов.