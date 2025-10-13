В Британии королева красоты попала за решётку за угрозы убить троих учителей

В Великобритании 38-летняя Патрисия Вагнер, ранее не раз завоёвывавшая титул «Королевы красоты», была арестована. Её подозревают в угрозах расправы в отношении трёх учителей. Женщина в соцсети детально описала, как убьёт педагогов. Историей делится Daily Mail.

Инцидент произошёл в пригороде Норвича, где сейчас проживает «Королева красоты». В ярость её привёл конфликт с местными органами образования. У женщины трое детей, но никого из них она не водит в школу. Чиновники заинтересовались ситуацией и попытались выяснить причину, но Вагнер отказалась давать объяснения, после чего на неё завели уголовное дело по статье о ненадлежащем воспитании детей. Это и стало поводом поста Вагнер в соцсети, в котором она обещает убить трёх учителей, якобы виновных в доносе на неё. Сейчас ей выдвинули новое обвинение по делу об угрозах.

Вагнер родилась в Камеруне, но проживает в Великобритании с 2008 году. Она сделала успешную модельную карьеру. Ей удалось попасть в финал конкурса «Мисс Британские острова Элегантность» в 2020 году, а также получить титул «Мисс Галактика Норфолк» в 2021 году.

