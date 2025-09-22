Россиянке запретили целоваться из-за уникальной бактерии в желудке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz
Жительница Москвы получила от врачей строгий запрет на поцелуи после того, как у неё выявили бактерию хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Микроорганизм способен вызывать воспаления желудка и повышает риск язв и рака. Об этом сообщил SHOT.
Москвичка обратилась к гастроэнтерологу с болями в области желудка. После обследования у неё выявили хеликобактер пилори — микроорганизм, который провоцирует гастрит, язвы и рак желудка. Медики предупреждают, что заразиться бактерией довольно легко: она передаётся через слюну, посуду, полотенца, воду из сомнительных источников, а также при купании с заглатыванием воды из открытых водоёмов.
