Россиянке запретили целоваться из-за уникальной бактерии в желудке

Москвичка обратилась к гастроэнтерологу с болями в области желудка. После обследования у неё выявили хеликобактер пилори — микроорганизм, который провоцирует гастрит, язвы и рак желудка. Медики предупреждают, что заразиться бактерией довольно легко: она передаётся через слюну, посуду, полотенца, воду из сомнительных источников, а также при купании с заглатыванием воды из открытых водоёмов.