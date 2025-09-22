Интервидение
Россиянке запретили целоваться из-за уникальной бактерии в желудке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Жительница Москвы получила от врачей строгий запрет на поцелуи после того, как у неё выявили бактерию хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Микроорганизм способен вызывать воспаления желудка и повышает риск язв и рака. Об этом сообщил SHOT.

Москвичка обратилась к гастроэнтерологу с болями в области желудка. После обследования у неё выявили хеликобактер пилори — микроорганизм, который провоцирует гастрит, язвы и рак желудка. Медики предупреждают, что заразиться бактерией довольно легко: она передаётся через слюну, посуду, полотенца, воду из сомнительных источников, а также при купании с заглатыванием воды из открытых водоёмов.

Ранее сообщалось, что жительница Бирмингема узнала о диагнозе рак четвёртой стадии после того, как обратила внимание на первый симптом. Женщина испытывала боли в животе, которые повторились на следующий день, однако сначала списала их на проблемы с пищеварением и отложила визит к врачу. Позже к боли добавился кашель, который она приняла за простуду. Насторожила британку внезапно появившаяся одышка, не связанная с физической нагрузкой.

