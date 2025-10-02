Уборщица 16 лет тайно работала в парламенте и банке, наказание оказалось страшным

В Великобритании уборщица трудилась на двух работах по 17 часов в сутки в течение 16 лет, её уволили, когда вскрылась правда о переработках. Женщина пыталась обжаловать решение работодателя, но проиграла суд. Об этом пишет газета Daily Mail.

Британка Муликат Огумодеде работала пять раз в неделю. Сначала она ехала в Deutsche Bank в 08:00 и заканчивала там уборку в 17:00. После этого с 22:00 до 06:00 она прибиралась в здании британского парламента. Устроиться на две работы ей удалось через разные клининговые службы, утаив от начальства правду о своей загруженности. Однако работодатели узнали секрет сотрудницы и уволили её.

Муликат обратилась в суд. Она пыталась доказать, что совсем не уставала от такого графика, а выходных ей якобы хватало на отдых. К тому же у работницы была отличная профессиональная репутация. Но суд не прислушался к её доводам. Судья пояснила, что такая интенсивность в работе может сказаться на качестве результатов труда, а также от переработок страдает здоровье, что когда-нибудь обернётся больничными и расходами фирмы на лечение. В судебном решении подчёркивается, что каждый работник должен жить полноценной жизнью, успевать отдыхать, проводить время с семьёй, путешествовать, а не «жить в офисе», так как всё это формирует позитивное общество и доброжелательную атмосферу в стране.

