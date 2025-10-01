На Урале суд защитил металлурга, уволенного за уход с работы на 1 минуту раньше

В Свердловской области суд восстановил в должности сотрудника Каменск-уральского металлургического завода, который был уволен руководством за систематический уход с работы на 1 — 2 минуты раньше положенного. Деталями истории делится пресс-служба судов Свердловской области.

«Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд встал на сторону истца. Приказ об увольнении признан незаконным. Предприятие обязано восстановить работника в должности с сохранением прежнего характера работы и размера заработной платы», — говорится в тексте.

Житель Каменска-Уральского отработал на предприятии около 20 лет. В мае текущего года его уволили по ст. 81 ТК РФ. «Неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей». В отделе кадров пояснили, что сотрудник покидает рабочее место на 1 — 2 минуты раньше окончания трудового дня. Суд признал подобное решение незаконным. Предприятие обязано выплатить истцу 323,6 тысячи рублей в качестве зарплаты за время вынужденного прогула с 15 мая по 30 сентября 2025 года, а также 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Работник уже получил на руки исполнительный лист и снова приступил к своим трудовым обязанностям на заводе.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве уволенный сотрудник банка зарезал начальницу прямо на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый полностью признал свою вину. Следствие допускает, что убийство было спланировано заранее из-за возникшего на работе конфликта.