Сотрудник банка спланировал убийство начальницы заранее
Обложка © Telegram / Столичный СК
Сотрудник банка в Москве заранее спланировал убийство своего непосредственного руководителя, что установило следствие. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.
Сотрудника банка, готовившего покушение на начальницу, доставили на допрос. Видео © Telegram / Столичный СК
Преступление было совершено в филиале финансового учреждения на Автозаводской улице, где обвиняемый нанёс своей начальнице не менее двух ножевых ранений, приведших к её гибели на месте происшествия.
«В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигурант заранее спланировал преступление. Разрабатывая план его совершения, он решил, что нанесёт потерпевшей множественные ранения ножом, хранящимся у него в квартире», — говорится в публикации.
Подозреваемый полностью признал свою вину, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве. В качестве орудия преступления использовался бытовой нож, который он принёс из дома. Следствие проводит необходимые экспертизы и намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, сегодня мужчина заколол ножом топ-менеджера столичного банка прямо на рабочем месте. По факту преступление заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Предварительно, убийца был подчинённым жертвы, пока его не уволили за регулярные проступки дисциплинарного характера. При задержании преступник ударился в слёзы и объяснил свои действия состоянием аффекта.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.