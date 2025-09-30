Интервидение
Сотрудник банка спланировал убийство начальницы заранее

Обложка © Telegram / Столичный СК

Сотрудник банка в Москве заранее спланировал убийство своего непосредственного руководителя, что установило следствие. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.

Сотрудника банка, готовившего покушение на начальницу, доставили на допрос. Видео © Telegram / Столичный СК

Преступление было совершено в филиале финансового учреждения на Автозаводской улице, где обвиняемый нанёс своей начальнице не менее двух ножевых ранений, приведших к её гибели на месте происшествия.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что фигурант заранее спланировал преступление. Разрабатывая план его совершения, он решил, что нанесёт потерпевшей множественные ранения ножом, хранящимся у него в квартире», говорится в публикации.

Подозреваемый полностью признал свою вину, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве. В качестве орудия преступления использовался бытовой нож, который он принёс из дома. Следствие проводит необходимые экспертизы и намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Появилось видео задержания сотрудника банка, который зарезал начальницу
Напомним, сегодня мужчина заколол ножом топ-менеджера столичного банка прямо на рабочем месте. По факту преступление заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Предварительно, убийца был подчинённым жертвы, пока его не уволили за регулярные проступки дисциплинарного характера. При задержании преступник ударился в слёзы и объяснил свои действия состоянием аффекта.

