Сотрудника банка, убившего начальницу из-за увольнения, взяли под стражу
В Москве арестован убийца топ-менеджера банка на Автозаводской
Обложка © Telegram / Столичный СК
Суд в Москве отправил под стражу 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве коллеги в отделении банка на улице Автозаводская. Об этом сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, 30 сентября между сотрудниками возник конфликт на почве личной неприязни. В разгар ссоры мужчина достал нож и нанес своей коллеге несколько ударов в область шеи и груди. Женщина скончалась на месте.
Обвиняемый признал вину и заявил, что действовал в состоянии стресса. В суде он не возражал против избранной меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Напомним, что подозреваемый заколол ножом женщину-топ-менеджера столичного банка прямо на рабочем месте. Убийца был подчинённым жертвы, пока его не уволили за регулярные проступки дисциплинарного характера.
