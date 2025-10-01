Сотрудника банка, убившего начальницу из-за увольнения, взяли под стражу

Суд в Москве отправил под стражу 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве коллеги в отделении банка на улице Автозаводская. Об этом сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, 30 сентября между сотрудниками возник конфликт на почве личной неприязни. В разгар ссоры мужчина достал нож и нанес своей коллеге несколько ударов в область шеи и груди. Женщина скончалась на месте.

Обвиняемый признал вину и заявил, что действовал в состоянии стресса. В суде он не возражал против избранной меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.