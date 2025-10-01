Интервидение
1 октября, 12:57

Сотрудника банка, убившего начальницу из-за увольнения, взяли под стражу

В Москве арестован убийца топ-менеджера банка на Автозаводской

Обложка © Telegram / Столичный СК

Суд в Москве отправил под стражу 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве коллеги в отделении банка на улице Автозаводская. Об этом сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, 30 сентября между сотрудниками возник конфликт на почве личной неприязни. В разгар ссоры мужчина достал нож и нанес своей коллеге несколько ударов в область шеи и груди. Женщина скончалась на месте.

Обвиняемый признал вину и заявил, что действовал в состоянии стресса. В суде он не возражал против избранной меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что подозреваемый заколол ножом женщину-топ-менеджера столичного банка прямо на рабочем месте. Убийца был подчинённым жертвы, пока его не уволили за регулярные проступки дисциплинарного характера.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
