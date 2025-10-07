Полина Диброва спустя 18 лет влезла в платье с конкурса красоты и пожаловалась на «нервы»

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина похвасталась тем, что похудела после развода и смогла снова надеть своё платье, в котором щеголяла в 2007 году во время участия в конкурсе красоты. Она разместила эффектные снимки в соцсети.

Полина Диброва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova

«Фееричное открытие нового сезона в клубе по мотивам известного сериала. Кстати, это платье я шила специально для конкурса «Ростовская красавица — 2007». И впервые надела спустя 18 лет. Слетало! To ли нервы так сработали, то ли спорт. Но Италия однозначно поправит ситуацию», — поделилась Полина.

Ещё недавно 36-летняя Диброва изображала страдания после развода, рассказывая, что якобы переживает «непростые времена». Однако некоторые из поклонников Дмитрия Диброва заметили, что его экс-супруга довольно быстро пришла в себя и уже разъезжает по заграницам, хотя именно она стала причиной разлада, совершив измену.

По словам модели, она «приходит в себя», поэтому отправилась в турне, в частности Диброва также показала свои снимки из Италии, где развлекается с друзьями. Она написала, что скоро уедет на Капри. На фото Полина выкладывает бесконечны тарелки с деликатесной едой и хвастается отдыхом на яхтах.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы официально расторгли брак после 16 лет совместной жизни. У пары трое детей. Причиной стала измена со стороны модели, которая закрутила роман с бизнесменом и соседом Романом Товстиком. Он тоже развёлся с женой Еленой, с которой более десяти лет воспитывал шестерых детей. Сам Дмитрий Дибров старается не комментировать скандал, уйдя в тень.