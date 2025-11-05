ИИ оценил выбор самого сексуального мужчины и предложил альтернативы Джонатану Бейли

Выбор британского актёра Джонатана Бейли в качестве «самого сексуального мужчины года» журналом People можно считать обоснованным — он сочетает привлекательную внешность, профессиональную актуальность и социальную значимость. К такому выводу пришёл искусственный интеллект, проанализировав по просьбе Life.ru тенденции медиарынка и прошлые решения издания.

По мнению ИИ, титул Sexiest Man Alive — это скорее культурный маркер, чем объективная награда. Выбор Бейли отражает не только вкусы аудитории, но и сдвиг в восприятии маскулинности: вместо образа классического «альфа-мачо» — интеллигентный, эмпатичный и открытый актёр, представляющий новое поколение артистов.

При этом система отметила, что People пошёл на шаг в сторону репрезентации и разнообразия, выбрав актёра, который стал символом «новой сексуальности» — современной, неагрессивной и эмоциональной.

ИИ также предложил несколько альтернативных кандидатов, которые могли бы получить титул, если бы издание ориентировалось на массовость и голливудский мейнстрим:

Тимоти Шаламе — звезда фильмов «Дюна 2» и «Вонка», воплощающий романтизированную маскулинность нового поколения. Педро Паскаль — любимец публики и интернет-мемов после «The Last of Us». Райан Гослинг — переживает «кенессанс» после успеха фильма «Барби». Глен Пауэлл — новое лицо американских комедий и романтических фильмов. Джейк Джилленхол и Остин Батлер — оба активно снимаются и идеально соответствуют классическим критериям People.

Как отметил ИИ, выбор Бейли — это не просто результат опроса, а отражение «новой нормы привлекательности»: меньше пафоса, больше человечности.

Джонатан Бейли — кто он

Джонатан Бейли — британский актёр театра, кино и телевидения, получивший международную известность после роли Энтони Бриджертона в сериале Netflix «Бриджертоны». Он родился 25 апреля 1988 года в Оксфорде (Великобритания) и с детства выступал на сцене — впервые сыграл в спектакле Лондонского театра Royal Shakespeare Company в возрасте 8 лет.

Карьера Бейли охватывает как драматические, так и музыкальные роли. Он известен по проектам «Бродчерч», «Crashing», «Fleabag», «Company» (где получил премию Laurence Olivier Award за лучшую роль в мюзикле), а также по исторической драме «Феллоу Трэвеллерс», где сыграл вместе с Мэттом Бомером.

Бейли активно участвует в общественных инициативах, выступает за права ЛГБТ* и равенство в индустрии развлечений.

В 2025 году журнал People присвоил Джонатану Бейли титул Sexiest Man Alive — впервые за несколько лет отдавая предпочтение не голливудской суперзвезде, а актёру британской школы, символизирующему «новую маскулинность»: ум, эмпатию и интеллигентность вместо типичного «альфа-образа».

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.