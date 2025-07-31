Самый красивый: Кого русские крестьянки считали Аполлонами, секс-символами и иконами стиля
В XVIII и XIX столетиях русские крестьянки были очень придирчивы к внешности своих мужчин. Но стандарты красоты сильно отличались как от дворянских, так и от современных. Наши предки ценили в мужиках рабочие качества. Life.ru рассказывает, какие именно.
Русские крестьянки любили разных мужчин. Но эти мужчины не были похожи на современных красавчиков. Обложка © «Шедеврум»
Самый красивый мужик для русской крестьянки — это сильный, трудолюбивый и живучий. А ещё — вежливый, выносливый, громогласный и с отражением следов тяжёлой работы на лице. В мире, где мужчин женили в 15 лет (или раньше), а в армию отправляли по жребию с 17 лет и пожизненно, всё это ценилось. Очень ценилось. Самому мужчине было выгодно нравиться избраннице и её родным: меньше шансов попасть в рекруты (с 1793 года на 25 лет), полезное приданое и, конечно же, семья, главная традиционная ценность. Рассказываем, каким должен быть мужчина, чтобы понравиться русской крестьянке.
Здоровье и сила
Сила, здоровье, способность перевернуть телегу — это ценности в крестьянском мире. Фото © «Шедеврум»
Крепкое телосложение, широкие плечи, отличные мускулы, покрытые жировым слоем для защиты от внешних повреждений — да, это были стандарты красоты древних крестьянок. Мужчина должен был им соответствовать. Современные бодибилдеры показались бы тогдашним девкам нежитью или чертями — в приоритете была естественная красота. Если на смотринах парень поднял мешок с зерном и перевернул телегу — супер, берём! Ещё один важный фактор — здоровье. Никакой аристократической бледности, только румяные блестящие лица без признаков грыжи либо чахотки. Красавцев, правда, разбирали быстро, так что были и те, кто довольствовался просто «жилистыми» мужичками.
Рост и осанка
Чем выше был крестьянский мужик, тем лучше. Некоторые могли достигать роста Елизаветы Петровны (180 см). Фото © «Шедеврум»
Средний рост людей зависит от того, насколько качественно они питаются и в каких условиях живут. А также от генетики. Выше головы не прыгнешь, но можно сделать заморыша даже из человека, который в нормальных условиях вырос бы как Пётр I — до 2,3 метра. Дочь первого русского императора, Елизавета Петровна, кстати, среди своих современниц считалась великаншей со своими 180 сантиметрами. Но сейчас не об этом. Мы говорим о крестьянах. Среди русских мужчин 1896 года рождения средним ростом являлись смешные 165 сантиметров, а среди парней 1996 года — 176. Получается, чем выше был крестьянский мужик, тем лучше. Современная «мелочь» могла рассчитывать тогда на хорошую невесту. Ещё параметр — состояние позвоночника. «Книжные черви» не ценились, да их и не существовало, ведь тогда крестьяне не умели читать. Прямая осанка и высокий рост — ключи к сердцу крестьянки.
Состояние зубов
«Дарёному коню в зубы не смотрят»? Но мужчина — не конь. И его не дарят. Его задаривают приданым. Впрочем, до 1861 года мужчину можно было законно продать. Фото © «Шедеврум»
Зубы должны были быть крепкими и белыми. Насколько это было возможно в русской деревне за 300 лет до сегодняшнего дня. Голливудской улыбки тогда, конечно, ни у кого не было. Но чем больше цвет зубов напоминал изначальный, чем больше и крепче на вид они были, чем меньше было признаков кариеса — тем лучше. От этого напрямую зависела продолжительность жизни мужчины. А ещё — зубы сохраняются дольше при сбалансированном питании, поэтому по зубам судили о материальной обеспеченности семьи жениха.
Как должно было выглядеть лицо
Да, мы спросили у «Шедеврума», сможет ли он нарисовать мужчину по понятиям русских крестьянок XVIII века. Фото © «Шедеврум»
В крестьянской женской среде ценились простые черты. Внешний вид жениха должен был напоминать человека «от сохи». Черты лица включали: широкий лоб, густые брови, твёрдый выдающийся подбородок. Рельефные скулы, загорелая кожа, даже в некоторых местах, может быть, претерпевшая солнечные ожоги, — вот это был секс-символ! Мы попросили «Шедеврум» нарисовать такого парня, получился в принципе обычный крестьянин из компьютерной игры «Ведьмак», к тому же уже женатый, судя по возрасту. Кстати, широкий лоб ценился не совсем за красоту — такое строение черепа показывало, что внутри мужской головы находится большой мозг, это было признаком ума. Крестьянское хозяйство не могло держаться на одной лишь грубой силе: требовались способности к стратегическому планированию, в почёте была смекалка.
Воспитание и голос
Зычный голос, широкое горловое пространство, где звук может резонировать, вежливость к старшим — качества крестьянского плейбоя. Фото © «Шедеврум»
На праздники молодые мужчины подвергались всем возможным типам проверок. Традиционные народные гулянья, например съём сапог со столба, — это как раз шанс показать свою молодецкую удаль, силу и привлекательность. То есть повысить шансы понравиться крестьянке и всем её родственникам, чтобы впоследствии жениться и завести потомство. Естественно, с женой, а не с её родственниками. Музыка тоже служила в качестве соревновательной дисциплины — чем зычнее была молодецкая песня, чем громче, тем лучше. А если парень мог работать своими голосовыми связками долго, он становился неотразимым для потенциальных жён. Наконец, при смотринах и при знакомстве с семьёй нужно было проявить максимальное почтение. Чем вежливее молодец, тем больше шансов, что ему отдадут невесту.
Цвет глаз и волос
Тут всё было очень опционально. Зависело от места жительства, традиций конкретной деревни. Фото © «Шедеврум»
Глаза и волосы, камень преткновения европейцев задолго до того, как они узнали, что бывают ещё и люди с другим цветом кожи. В случае русских крестьянок, а именно их предпочтений в сфере внешности мужчин, всё было очень по-разному. В северных регионах ценились традиционные голубые глаза и русые волосы. В южных — наоборот, чернобровые красавцы с карими глазами. Всё зависело от того, кто где живёт. Русские крестьяне смешивались с татарами, финно-уграми, коренными народами Сибири и Дальнего Востока. Теснее всего отношения были с финно-угорскими народами, иногда жили буквально «деревня в деревню».
Материальная обеспеченность
Даже если мужчина не был плечист, громогласен и не особо любил работать в поле, он всё равно мог понравиться девушке. Фото © «Шедеврум»
Конечно, мужская привлекательность обеспечивалась далеко не только мускулами, плечами, громким голосом и следами работы в поле на лице. Если вы не были особо плечистым, ленились много работать в поле на своих двоих и не могли похвастаться рельефными скулами, вас всё равно могли посчитать красивым. Но для этого нужно было иметь ресурсы. Своя земля, конь, добротная изба с печкой, домовым и тараканами. Тогда насекомые могли считаться признаком благополучия: это значило, что дома есть еда. Если вы при этом были ещё и государственным крестьянином — вообще супер. Это почти то же самое, что и свободный человек. Каждая крепостная девушка, пожалуй, мечтала выйти замуж за такого.
Нашим предкам нравились не такие женщины, как нам с вами. И не такие мужчины. Стандарты красоты менялись со временем. Современные вебкамщицы, как и бодибилдеры, в 1725 году были бы, возможно, подняты своими же предками на вилы как представители нечисти. А вот пышные красотки ценились и во времена Ренессанса, и на Руси. Иногда они красили себе зубы в чёрный цвет. К тому же стандарты красоты даже сейчас не монолитны. Можете вспомнить 7 крутых телешоу из 90-х — вот там были настоящие мужики, считает Life.ru.
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