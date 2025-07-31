7 телешоу из 90-х, которые были круче современных в 100 раз, — помните все эти передачи?

Помните ли вы те времена, когда каждую пятницу после школы мы мчались домой, чтобы не пропустить любимую передачу? Когда телепрограмма была настольной книгой, а единственным способом узнать расписание эфира был толстый журнал с пахнущими типографской краской страницами? Девяностые подарили нам целую эпоху телевидения, которая навсегда изменила представления о том, каким должно быть хорошее шоу. Мы собрали семь легендарных передач того времени, которые зрители до сих пор вспоминают с теплотой и ностальгией. Life.ru разбирается, почему именно эти программы стали культовыми и что делало их особенными.

«Зов джунглей» — битва хищников и травоядных

Легендарные передачи 90-х, которые помнят все. Фото © ТАСС / Виктор Борисов

«Вечером в среду после обеда» — эту строчку из заставки помнит каждый ребёнок девяностых! Детское шоу Сергея Супонева превратило обычные спортивные эстафеты в настоящее приключение. Две команды — «Хищники» в красных футболках и «Травоядные» в жёлтых — сражались за кости и бананы, а маленькие зрители по всей стране болели за своих любимцев. Супонев с его фирменным чувством юмора и безграничной энергией стал кумиром миллионов детей. Передача выходила с 1993 по 2000 год и получила премию ТЭФИ в 1999 году. Интересный факт — знаменитая заставка программы была смонтирована из французской рекламы фруктового сиропа! Сегодня, когда детское телевидение практически исчезло с экранов, многие родители мечтают о возвращении такого доброго и весёлого формата. Ведь «Зов джунглей» не только развлекал, но и учил детей дружбе, взаимопомощи и здоровому соперничеству.

«Каламбур» — юмор без границ

Культовые телепрограммы девяностых, которых не хватает сегодня. Фото © VK / Каламбур

Выходные начинались с просмотра этого юмористического журнала, который стал культовым явлением девяностых. Всего пять актёров создавали целую вселенную смешных персонажей — от пассажиров злополучного «Бройлера-747» до жителей сказочной Деревни Дураков. Бар «Каламбур» с его постоянным завсегдатаем-выпивохой, абсурдные ситуации и гениальная игра актёров заставляли смеяться до слёз всю семью. Юмор был простым, но при этом тонким — без пошлости и агрессии, которыми грешат современные комедийные шоу. Каждый скетч был маленьким спектаклем, где обычные житейские ситуации доводились до абсурда. Сегодня зрители скучают по такому доброму и искреннему юмору, который объединял поколения и не нуждался в переводе на другие языки — смешно было всем.

«Городок» — добрый юмор Олейникова и Стоянова

Ностальгические телешоу 90-х, о возвращении которых мечтают. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Эта юмористическая программа просуществовала целых 19 лет — с 1993 по 2012 год — и закрылась только после трагической смерти Ильи Олейникова. Вместе с Юрием Стояновым в «Городке» они создавали незабываемые скетчи на все темы — от бытовых зарисовок до острых сатирических миниатюр о современной жизни. Но особенно зрители любили рубрику с розыгрышами, снятыми скрытой камерой, — эти моменты вызывали настоящие взрывы смеха и становились хитами программы. Олейников и Стоянов обладали удивительным даром превращать самые обычные ситуации в комедийные шедевры. Их юмор был добрым, понятным каждому и никого не обижал — качество, которого так не хватает современным комедийным шоу. «Городок» стал символом высокого профессионализма и показал, что можно смешить людей, не опускаясь до пошлости или злых шуток. После смерти Олейникова программа потеряла свою душу, и зрители до сих пор вспоминают то особенное тепло, которое излучал этот дуэт.

«Звёздный час» — интеллектуальный поединок поколений

Популярные передачи из детства 90-х, которые стали легендой. Фото © VK / Сергей Супонев

Понедельник перестал быть самым ненавистным днём недели благодаря удивительной передаче Сергея Супонева «Звёздный час». Шесть команд, каждая из которых состояла из школьника и его родственника, сражались за звёзды и невероятные призы. Магнитофоны, цветные телевизоры, музыкальные центры — для детей девяностых это были сокровища из другого мира. Финальный конкурс, где нужно было составить максимальное количество слов из одного длинного, превращался в настоящую битву умов. Супонев умел создать атмосферу праздника даже из простой викторины, а его комментарии и шутки делали программу интересной не только для участников, но и для миллионов зрителей. Сегодня, в эпоху Интернета и мгновенного доступа к любой информации, такой формат кажется особенно ценным — он учил детей думать, размышлять и работать в команде.

«Клуб «Белый попугай» — интеллигентный юмор мастеров

Забытые телешоу девяностых, которые изменили телевидение. Фото © Wikipedia / Anastasiya Fedorenko

Когда на экране появлялись Юрий Никулин, Эльдар Рязанов, Аркадий Арканов и Григорий Горин, зрители знали — их ждёт настоящий праздник ума и остроумия. Передача «Клуб «Белый попугай» совершенно другого уровня — интеллектуальный диалог, окрашенный тонкой иронией и философским подтекстом. Никулин с его неповторимым обаянием и добродушным юмором стал душой программы, заряжая особой энергией каждый выпуск. Здесь не было привычных скетчей или розыгрышей — только умные беседы, литературные игры и атмосфера творческой интеллигенции. В эпоху, когда юмор становится всё более примитивным, многие вспоминают «Белый попугай» как образец того, каким должен быть настоящий интеллектуальный юмор. Такие передачи воспитывали вкус и прививали любовь к хорошему слову.

«Куклы» — сатира без границ

Классические программы 90-х, которые до сих пор помнят. Фото © VK / Программа «Куклы» на НТВ

Несмотря на детское название «Куклы», эта программа была совсем не для малышей. Латексные куклы, карикатурно изображавшие политиков и общественных деятелей, высмеивали актуальные события с такой смелостью, которой позавидовали бы современные сатирики. Создатели не боялись критиковать власть, обыгрывая политические реалии через сюжеты классической литературы — от «Героя нашего времени» до исторических событий. Программа была настоящим прорывом в области политической сатиры, показывая зрителям, что можно смеяться над самыми серьёзными вещами. Едкий юмор и циничные шутки делали «Кукол» одним из самых обсуждаемых шоу своего времени. Сегодня, когда сатирические передачи стали более осторожными, многие вспоминают о той смелости и дерзости, которые характеризовали эту программу.

«Золотая лихорадка» — килограмм золота как мечта

Любимые передачи детства из 90-х, которых так не хватает. Фото © VK / Лихие 90-е

Игра «Золотая лихорадка» может не сразу всплыть в памяти, но стоит только упомянуть главный приз — килограмм золота — и всё становится ясно. Леонид Ярмольник в огромной клетке, напряжённые участники, отвечающие на каверзные вопросы, и атмосфера настоящего азарта. Программа стала символом эпохи, когда деньги и материальные ценности приобрели совершенно новое значение. Ирония судьбы заключается в том, что закрытие передачи было вызвано финансовым кризисом — тем самым явлением, которое программа пыталась обыграть через игру с золотом. Сегодня, когда игровые шоу стали более предсказуемыми, многие вспоминают «Золотую лихорадку» как пример того, как можно создать настоящий драматизм даже из простой викторины.