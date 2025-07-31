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31 июля, 14:57

«Главное — наклейка «Европа»: Депутат считает, что ВСУ не против поставок чумной тушёнки

Депутат Матвейчев: ВСУ будут питаться из помойки, если на банках написать Европа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Украинские солдаты будут готовы есть мясо диких кабанов, отстреливаемых для борьбы с эпидемией африканской чумы, особенно если на банке будет написано «Европа». Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Государственной думы Олег Матвейчев, комментируя план Эстонии поставлять в ВСУ инфицированное мясо.

Депутат считает, что в мире сейчас происходит своего рода эксперимент над людьми, в ходе которого наблюдают, как можно воздействовать на украинцев и до каких пределов это может дойти. Матвейчев подчеркнул, что киевский режим и так отнял у украинцев множество важных аспектов жизни, включая веру, родной язык и независимость. По его словам, страна находится под внешним управлением и её экономика зависит от дотаций и займов.

Теперь же западные «наблюдатели» задаются вопросом, что ещё можно сделать с ними. В этом контексте он сравнил текущую ситуацию с историей восстания на броненосце «Потёмкин», когда матросов кормили тухлым мясом.

Всё будет нормально, будут есть они эту тушёнку с африканской чумой, с дикими кабанами, будут есть и не такое. Особенно если написать на банке «Европа», будут есть вообще из помойки, мусор будут есть. Главное, чтобы было написано «Европа».

Олег Матвейчев

Депутат Госдумы

Всё будет нормально, будут есть они эту тушёнку с африканской чумой, с дикими кабанами, будут есть и не такое. Особенно если написать на банке «Европа», будут есть вообще из помойки, мусор будут есть. Главное, чтобы было написано «Европа».
Всё будет нормально, будут есть они эту тушёнку с африканской чумой, с дикими кабанами, будут есть и не такое. Особенно если написать на банке «Европа», будут есть вообще из помойки, мусор будут есть. Главное, чтобы было написано «Европа».
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Напомним, что в Эстонии предложили закупать мясо диких кабанов, отстреливаемых в рамках борьбы с африканской чумой свиней. Предлагается использовать этот продукт (только от здоровых животных) для производства консервов, предназначенных для нужд эстонской армии и Вооружённых сил Украины.

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Ольга Годуненко
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