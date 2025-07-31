Украинские солдаты будут готовы есть мясо диких кабанов, отстреливаемых для борьбы с эпидемией африканской чумы, особенно если на банке будет написано «Европа». Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Государственной думы Олег Матвейчев, комментируя план Эстонии поставлять в ВСУ инфицированное мясо.

Депутат считает, что в мире сейчас происходит своего рода эксперимент над людьми, в ходе которого наблюдают, как можно воздействовать на украинцев и до каких пределов это может дойти. Матвейчев подчеркнул, что киевский режим и так отнял у украинцев множество важных аспектов жизни, включая веру, родной язык и независимость. По его словам, страна находится под внешним управлением и её экономика зависит от дотаций и займов.

Теперь же западные «наблюдатели» задаются вопросом, что ещё можно сделать с ними. В этом контексте он сравнил текущую ситуацию с историей восстания на броненосце «Потёмкин», когда матросов кормили тухлым мясом.

Всё будет нормально, будут есть они эту тушёнку с африканской чумой, с дикими кабанами, будут есть и не такое. Особенно если написать на банке «Европа», будут есть вообще из помойки, мусор будут есть. Главное, чтобы было написано «Европа». Олег Матвейчев Депутат Госдумы