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Регион
31 июля, 10:39

Взятие Часова Яра сломило оборону ВСУ на Константиновском направлении

Кимаковский: Взятие Часова Яра ослабило ВСУ на Константиновском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

После освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) оборона противника на Константиновском направлении ослабла. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Многие эксперты, я, в том числе, говорим, что падение Часова Яра — это практически падение обороны противника на константиновском направлении в первую очередь. Потому что они (ВСУ. — Прим. Life.ru) ждали нас с юга, а тут, знаете, прилетело прямо с Часова Яра, это уже фактически с севера», сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

Он отметил, что российские войска контролируют господствующие высоты в районе Часова Яра, и активно используют беспилотные летательные аппараты. По словам Кимаковского, это значительно затрудняет отступление украинских сил в крупные населённые пункты на данном направлении.

В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО
В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр подразделениями «Южной» группировки войск. Прямо сейчас Армия России продолжает методично уничтожать остатки ВСУ в городе. Также появилось видео водружения российского флага в городе.

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Мария Любицкая
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