Взятие Часова Яра сломило оборону ВСУ на Константиновском направлении

«Многие эксперты, я, в том числе, говорим, что падение Часова Яра — это практически падение обороны противника на константиновском направлении в первую очередь. Потому что они (ВСУ. — Прим. Life.ru) ждали нас с юга, а тут, знаете, прилетело прямо с Часова Яра, это уже фактически с севера», — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.