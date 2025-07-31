Взятие Часова Яра сломило оборону ВСУ на Константиновском направлении
Кимаковский: Взятие Часова Яра ослабило ВСУ на Константиновском направлении
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После освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) оборона противника на Константиновском направлении ослабла. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Многие эксперты, я, в том числе, говорим, что падение Часова Яра — это практически падение обороны противника на константиновском направлении в первую очередь. Потому что они (ВСУ. — Прим. Life.ru) ждали нас с юга, а тут, знаете, прилетело прямо с Часова Яра, это уже фактически с севера», — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Он отметил, что российские войска контролируют господствующие высоты в районе Часова Яра, и активно используют беспилотные летательные аппараты. По словам Кимаковского, это значительно затрудняет отступление украинских сил в крупные населённые пункты на данном направлении.