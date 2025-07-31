Медиамагнат Сауэр, издававший в России Cosmopolitan и Playboy, умер после крушения яхты

В возрасте 72 лет умер нидерландский медиамагнат Дерк Сауэр, известный в России как издатель журналов Cosmopolitan и Playboy. Причиной смерти стали травмы, полученные им в результате аварии с парусной лодкой в прошлом месяце, сообщает Het Parool.

Дерк Сауэр родился в Амстердаме в 1952 году и работал журналистом в различных нидерландских изданиях. В 1989 году он переехал в Москву и основал издательский дом Independent Media, который стал одним из крупнейших в России. Издательство выпускало русские версии Cosmopolitan, Playboy и Esquire. В 2012 году Сауэр стал президентом РБК, а в 2015 — вице-президентом группы компаний «Онэксим». Весной 2022 года он вернулся в Нидерланды.