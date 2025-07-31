Загруженность отелей в Сочи достигла 90%, в городе более 190 тысяч туристов
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Сочи переживает небывалый наплыв туристов: согласно данным администрации, в настоящее время в городе одновременно находятся порядка 190 тысяч гостей. Об этом сообщает издание «Сочи 24».
Инфраструктура курорта функционирует на пределе возможностей, обеспечивая гостям максимальный уровень комфорта и удобства. Загруженность гостиниц, санаториев и иных объектов размещения составляет около 90%, демонстрируя высокий спрос на курорты региона.
При этом ранее СМИ писали, что черноморский курорт переживает аномальную жару при неравномерной загрузке объектов размещения: так, в июльский зной санатории в Сочи заполнены до отказа, а отели пустуют из-за высоких цен.