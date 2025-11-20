В Сергиевом Посаде полицейский насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП

На проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. По предварительным данным, 25-летний водитель Toyota — сотрудник патрульно-постовой службы — сбил женщину 1980 года рождения, переходившую дорогу на зелёный сигнал. После наезда он попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

Пешеход погибла на месте от тяжёлых травм. Водителя быстро установили и задержали. Как выяснилось, на момент аварии он находился во внеслужебное время и был за рулём личного автомобиля. По итогам проверки полицейского уволили из органов. Материалы ДТП переданы в следственные органы, где дадут юридическую оценку его действиям.

Ранее Life.ru сообщал, что в Омской области 21-летний водитель иномарки устроил аварию на перекрёстке и скрылся с места ДТП. Однако позже нарушитель вернулся, забрал из салона магнитолу, аккумулятор, насос, запасное колесо, номерные знаки, разбил стёкла и поджёг машину.