Путину доложили о продвижении российских войск в Северске и Константиновке

Российские войска продолжают наступательную операцию в городской черте Северска в ДНР. Об этом доложил президенту Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Генерал сообщил, что Южная группировка войск успешно преодолевает сопротивление противника и продвигается вглубь города. Он также отметил положительное развитие наступления на Рубцовском и Красноармейском направлениях. По словам Герасимова, активные боевые действия ведутся одновременно в нескольких населённых пунктах, включая Константиновку.

«Успешно развивается наступление на Рубцовском и Красноармейском направлениях. Южная группировка, преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка», — отметил Герасимов.