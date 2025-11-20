Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 19:05

Путину доложили о продвижении российских войск в Северске и Константиновке

Обложка © ТАСС/ Александр Река

Обложка © ТАСС/ Александр Река

Российские войска продолжают наступательную операцию в городской черте Северска в ДНР. Об этом доложил президенту Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Генерал сообщил, что Южная группировка войск успешно преодолевает сопротивление противника и продвигается вглубь города. Он также отметил положительное развитие наступления на Рубцовском и Красноармейском направлениях. По словам Герасимова, активные боевые действия ведутся одновременно в нескольких населённых пунктах, включая Константиновку.

«Успешно развивается наступление на Рубцовском и Красноармейском направлениях. Южная группировка, преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка», — отметил Герасимов.

ВС России освободили более 80% Волчанска в Харьковской области
ВС России освободили более 80% Волчанска в Харьковской области

Напомним, Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече присутствовали начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие группировками «Запад» и «Юг», а также представители оперативного управления. В ходе этого глава государства заслушал доклад о том, что российские военнослужащие ведут бои уже в черте города Константиновка в ДНР.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Валерий Герасимов
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar