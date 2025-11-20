Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 ноября, 20:42

Силы ПВО за три часа сбили 11 украинских беспилотников над двумя регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Силы противовоздушной обороны России в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности было сбито 11 дронов над двумя регионами России. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, восемь беспилотников было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области, ещё три БПЛА ликвидированы в небе над Курской областью.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Курской области», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства РФ.

Появилось видео охоты российского «небесного хищника» на украинские дроны
Появилось видео охоты российского «небесного хищника» на украинские дроны

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали значительное количество высокоточного и беспилотного вооружения ВСУ за последние 24 часа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, перехвату подверглись четыре британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, а также было сбито сто девятнадцать беспилотников самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

