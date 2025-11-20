Силы ПВО за три часа сбили 11 украинских беспилотников над двумя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны России в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности было сбито 11 дронов над двумя регионами России. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, восемь беспилотников было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области, ещё три БПЛА ликвидированы в небе над Курской областью.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Курской области», — сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства РФ.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали значительное количество высокоточного и беспилотного вооружения ВСУ за последние 24 часа. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, перехвату подверглись четыре британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, а также было сбито сто девятнадцать беспилотников самолётного типа.