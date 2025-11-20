Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 14:54

Появилось видео охоты российского «небесного хищника» на украинские дроны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В Красноармейске российские бойцы ежедневно перехватывают десятки украинских беспилотников. По данным телеграм-канала SHOT, только за сутки удалось сорвать около 30 попыток атак по позициям российских военнослужащих.

Российский дрон охотится на беспилотники ВСУ. Видео © Telegram/ SHOT

В операции участвуют бойцы южноуральской 30-й бригады противотанкового дивизиона. Их главный инструмент — беспилотник, который они прозвали «небесным хищником». Он сбивает FPV-дроны ВСУ прямо в воздухе, а уцелевшие аппараты бойцы забирают как трофеи и переделывают под свои задачи.

Для борьбы с беспилотниками используют и антидроновую сетку, которую делают сами военнослужащие. Волонтёры Народного фронта регулярно доставляют бойцам гуманитарную помощь.

В России предложили использовать дроны для слежки за участками россиян
В России предложили использовать дроны для слежки за участками россиян

Ранее Life.ru сообщал, что Российский «снайпер» сбил дрон ВСУ рюкзаком в метре от своих боевых товарищей. Дрон запутался в вещах, что спасло жизни всем находившимся в укрытии военным.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar