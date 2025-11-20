В Красноармейске российские бойцы ежедневно перехватывают десятки украинских беспилотников. По данным телеграм-канала SHOT, только за сутки удалось сорвать около 30 попыток атак по позициям российских военнослужащих.

Российский дрон охотится на беспилотники ВСУ. Видео © Telegram/ SHOT

В операции участвуют бойцы южноуральской 30-й бригады противотанкового дивизиона. Их главный инструмент — беспилотник, который они прозвали «небесным хищником». Он сбивает FPV-дроны ВСУ прямо в воздухе, а уцелевшие аппараты бойцы забирают как трофеи и переделывают под свои задачи.

Для борьбы с беспилотниками используют и антидроновую сетку, которую делают сами военнослужащие. Волонтёры Народного фронта регулярно доставляют бойцам гуманитарную помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что Российский «снайпер» сбил дрон ВСУ рюкзаком в метре от своих боевых товарищей. Дрон запутался в вещах, что спасло жизни всем находившимся в укрытии военным.