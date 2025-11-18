В России предложили использовать дроны для слежки за участками россиян

Росреестр разработал проект поправок в КоАП, предусматривающих бесконтактное возбуждение административных дел в сфере землепользования. Об этом пишет «Коммерсантъ». Ведомство предлагает использовать беспилотники, авиационную и спутниковую съёмку для сбора данных.

Разработчики новой инициативы планируют повысить эффективность контроля за использованием земельных участков. Проект предусматривает ужесточение штрафов за невыполнение предписаний муниципальных и федеральных инспекторов.

В частности, предлагается существенно увеличить административные санкции, налагаемые муниципалитетами. Если сейчас штрафы для граждан составляют от 200 до 300 рублей, то после одобрения поправок они могут вырасти до 10–20 тысяч рублей. Для юридических лиц суммы планируется увеличить примерно в десять раз. Общие существующие размеры санкций составляют 300–500 рублей для граждан, 1–2 тысячи рублей для должностных лиц и 10–20 тысяч рублей для организаций.

Ранее специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН создали комплекс для обработки сельскохозяйственных полей с помощью беспилотных летательных аппаратов. Эта технология уже позволила увеличить урожайность картофеля на 9%, а также способствует снижению расхода топлива и сохранению плодородного слоя почвы.