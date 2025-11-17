Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

17 ноября, 07:44

Российские учёные придумали, как с помощью БПЛА повысить урожайность картофеля

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Сотрудники Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали комплекс для обработки сельскохозяйственных полей с использованием беспилотных летательных аппаратов, что позволило повысить урожайность картофеля на 9%. Об этом «Газете.ru» рассказали в научном учреждении, отметив, что новая технология также способствует снижению расхода топлива и сохранению плодородного слоя почвы.

Руководитель Лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антон Савельев пояснил, что комплекс включает БПЛА для аэрофотосъёмки, агродрон для распыления препаратов и специальное программное обеспечение. В ходе испытаний в условиях двукратного превышения нормы осадков растения на экспериментальном участке сохранили здоровье, тогда как традиционно обработанные посадки полностью погибли из-за невозможности использования наземной техники на переувлажнённой почве.

Директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин подчеркнул, что точное земледелие является одной из немногих гражданских отраслей с доказанной экономической эффективностью применения дронов. Эксперименты проводились на полном технологическом цикле выращивания картофеля — от мониторинга состояния растений до десикации ботвы.

«Выпадение до 200% среднемесячной нормы осадков не стало препятствием к вылету дронов и все необходимые виды химической обработки проведены чётко по графику», — заключил учёный.

Ранее российские учёные создали нейросеть для диагностики типов опухоли мозга. Кроме того, отечественные специалисты нашли способ борьбы с пухом, чтобы помочь аллергикам.

BannerImage
Борис Эльфанд
