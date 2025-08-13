Минсельхоз: Россия собрала 75 млн тонн зерна при росте урожайности

В России собрано уже около 75 млн тонн зерна, что на 1,6 млн тонн превышает показатель прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Урожай получен с 22 млн га, что составляет 47% от всех посевных площадей под зерновыми. При этом урожайность выросла до 34,6 ц/га против 32,8 ц/га в 2024 году. В ведомстве связывают это с использованием современных технологий, включая высокоэффективные семена, удобрения и средства защиты растений.

«Несмотря на погодные вызовы и некоторое конъюнктурное сокращение площадей под зерновыми культурами, ход уборочной кампании позволяет рассчитывать на достойный урожай, который полностью обеспечит внутренние потребности и позволит сохранить высокий экспортный потенциал», — подчеркнули в министерстве.

Параллельно с уборкой яровых культур в России начался сев озимых — уже засеяно около 7,4 тыс. га, что соответствует темпам прошлого года.