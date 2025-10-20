Российские учёные создали нейросеть для диагностики типов опухоли мозга

Учёные из Университета Лобачевского разработали систему искусственного интеллекта (ИИ), которая классифицирует опухоли головного мозга и оценивает риски для пациентов. Она станет ценным инструментом для врачей при выборе лечения, сообщили в пресс-службе ННГУ.

«Разработка проводилась учёными Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и Института биологии старения Университета Лобачевского. Она позволит классифицировать опухоль и оценить уровень риска для пациента», — рассказал автор исследования, директор Научно-исследовательского института биологии старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского Михаил Иванченко.

Разработанный исследователями ИИ анализирует активность 13 ключевых генов, связанных с тремя основными подтипами глиом — опухолей головного мозга. Этот новый подход, основанный на принципах объяснимого ИИ, позволяет врачам детально изучать генетические профили опухолей и принимать обоснованные клинические решения. Иванченко отметил, что существующие методы диагностики не всегда обеспечивают достаточную точность для клинической интерпретации. Новая система предоставляет подробную картину генетической активности опухоли, помогая врачам выбрать наиболее эффективную стратегию лечения.

Система уже применяется в лабораторных исследованиях и рассматривается как перспективная платформа для разработки клинических тестов, быстро и точно определяющих тип и характеристики опухолей. Разработчики подчёркивают, что система основана на открытых данных и прозрачных алгоритмах, что повышает надёжность результатов и обеспечивает возможность проверки выводов нейросети.

Ранее сообщалось об успешном завершении доклинических исследований российской вакцины против рака. Проведённые испытания показали высокую эффективность и безопасность разработанного препарата.