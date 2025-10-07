В России запущен портал об онкологии «Фортлайн»

В России начал работу информационный портал «Фортлайн» (Fortlne.ru), посвящённый вопросам онкологии. Ресурс создан при поддержке Института развития интернета и аккумулирует проверенные данные о диагностике, лечении и реабилитации онкопациентов.

Платформа адресована не только людям, столкнувшимся с диагнозом, но и тем, кто хочет больше узнать о профилактике рака. На сайте можно получить ответы на ключевые вопросы — к каким специалистам обращаться, как проходить обследования, какие социальные льготы доступны и как помочь близкому человеку.

Основатель проекта Софья Митрофанова рассказала, что идея портала родилась из личной трагедии:

«Мы хотим дать людям структурированную и верифицированную информацию, чтобы никто не оставался с этим испытанием один на один».

На «Фортлайн» публикуются интервью с врачами, советы психологов и юристов, новости о прорывах в медицине и реальные истории пациентов. Эксперты подчеркивают: доступ к достоверной информации помогает спасти жизни и укрепить веру в выздоровление.