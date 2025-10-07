Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 12:36

В России запущен портал об онкологии «Фортлайн»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Miljan Zivkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Miljan Zivkovic

В России начал работу информационный портал «Фортлайн» (Fortlne.ru), посвящённый вопросам онкологии. Ресурс создан при поддержке Института развития интернета и аккумулирует проверенные данные о диагностике, лечении и реабилитации онкопациентов.

Платформа адресована не только людям, столкнувшимся с диагнозом, но и тем, кто хочет больше узнать о профилактике рака. На сайте можно получить ответы на ключевые вопросы — к каким специалистам обращаться, как проходить обследования, какие социальные льготы доступны и как помочь близкому человеку.

Онколог развеял миф о передаче рака по наследству
Онколог развеял миф о передаче рака по наследству

Основатель проекта Софья Митрофанова рассказала, что идея портала родилась из личной трагедии:

«Мы хотим дать людям структурированную и верифицированную информацию, чтобы никто не оставался с этим испытанием один на один».

На «Фортлайн» публикуются интервью с врачами, советы психологов и юристов, новости о прорывах в медицине и реальные истории пациентов. Эксперты подчеркивают: доступ к достоверной информации помогает спасти жизни и укрепить веру в выздоровление.

Спусковой крючок для рака. Где можно столкнуться с канцерогенами и как уберечь себя от них
Спусковой крючок для рака. Где можно столкнуться с канцерогенами и как уберечь себя от них

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar