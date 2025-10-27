Российские учёные нашли способ борьбы с пухом, чтобы помочь аллергикам

Учёные Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института лесного хозяйства разработали метод генного редактирования, позволяющий лишить тополя способности производить пух, сообщает kp.ru. Как пояснил младший научный сотрудник института Дмитрий Каржаев, специалисты научились «отключать» ген, ответственный за формирование соцветий без создания ГМО-растения, используя технологию, имитирующую естественную мутацию.

В отличие от зарубежных методов, где в растение добавляются чужеродные гены, российская разработка лишь редактирует существующие гены, не превращая тополь в генетически модифицированный объект. Учёный подчеркнул, что такая мутация могла бы произойти в природе самостоятельно под воздействием внешних факторов. Главное преимущество подхода в предсказуемости результата и отсутствии риска случайного переноса новых генов при переопылении.