Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 10:59

Любимые макарошки россиян оказались провокаторами опасных болезней

Макаронные изделия могут быть опасны для людей с целиакией, аллергией на пшеницу и синдромом раздражённого кишечника, предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. При данных заболеваниях продукты из пшеницы, ржи и ячменя способны вызывать повреждения слизистой кишечника, кожные реакции и желудочно-кишечные расстройства.

«Экстремальная методика»: Россиян предупредили об опасности лечебного голодания
«Экстремальная методика»: Россиян предупредили об опасности лечебного голодания

«Также встречается аллергия на пшеницу. Основные симптомы включают высыпания на коже, желудочно-кишечные расстройства. В этом случае из рациона придётся исключить не только макароны, но и любые другие продукты, которые содержат пшеницу», — отметила врач.

Для пациентов с сахарным диабетом и избыточным весом специалист рекомендовала выбирать макароны из твёрдых сортов пшеницы или цельнозерновые варианты, сочетая их с белком и клетчаткой для предотвращения резких скачков глюкозы в крови. В качестве альтернативы собеседница РИАМО предложила безглютеновые варианты из риса, гречки или кукурузы, которые не провоцируют негативных реакций у людей с соответствующими недугами.

Россиянам назвали осенний рацион для борьбы с хандрой
Россиянам назвали осенний рацион для борьбы с хандрой

Ранее россиянам рекомендовали осенний рацион для борьбы с хандрой. Кроме того, названы лучшие источники железа для организма. А ещё врач рассказал, как по‑настоящему укрепить иммунитет осенью.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar