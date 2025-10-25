Любимые макарошки россиян оказались провокаторами опасных болезней
Макаронные изделия могут быть опасны для людей с целиакией, аллергией на пшеницу и синдромом раздражённого кишечника, предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. При данных заболеваниях продукты из пшеницы, ржи и ячменя способны вызывать повреждения слизистой кишечника, кожные реакции и желудочно-кишечные расстройства.
«Также встречается аллергия на пшеницу. Основные симптомы включают высыпания на коже, желудочно-кишечные расстройства. В этом случае из рациона придётся исключить не только макароны, но и любые другие продукты, которые содержат пшеницу», — отметила врач.
Для пациентов с сахарным диабетом и избыточным весом специалист рекомендовала выбирать макароны из твёрдых сортов пшеницы или цельнозерновые варианты, сочетая их с белком и клетчаткой для предотвращения резких скачков глюкозы в крови. В качестве альтернативы собеседница РИАМО предложила безглютеновые варианты из риса, гречки или кукурузы, которые не провоцируют негативных реакций у людей с соответствующими недугами.
