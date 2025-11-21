Северокорейские войска вновь пересекли границу с Южной Кореей

Военные КНДР пересекли демаркационную линию, разделяющую демилитаризованную зону на Корейском полуострове. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Северокорейские войска, действующие в зоне демилитаризации (DMZ), вчера (19-го) вновь нарушили военную демаркационную линию», — говорится в заявлении.

Согласно Объединённому комитету начальников штабов Южной Кореи, при обнаружении продвижения военных КНДР был запущен сигнал предупреждения и произведены предупредительные выстрелы. После этих мер северные подразделения вернулись на исходную сторону линии разграничения.

«В ДМЗ произошло нарушение соглашения о перемирии со стороны северокорейских войск, и мы отреагировали в соответствии с установленными процедурами», — отметили в комитете.

А ранее правительство КНДР выпустило предупреждение, в котором говорится, что потенциальное появление у Южной Кореи атомных подводных лодок способно запустить в регионе эффект «ядерного домино» и положить начало глобальной гонке вооружений. КНДР подвергла резкой критике намерения южного соседа, заявив о готовности принять более обоснованные и реалистичные контрмеры. Эти шаги будут направлены на защиту суверенитета и безопасности страны, а также обеспечение стабильности на Корейском полуострове.