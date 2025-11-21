Россия и США
Регион
21 ноября, 00:01

В аэропортах Саратова и Тамбова введён план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в двух российских аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

В аэропорту Котласа сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее силы противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности было сбито 11 дронов над двумя регионами России. Восемь беспилотников было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области, ещё три БПЛА ликвидированы в небе над Курской областью.

