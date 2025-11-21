Черногория в кратчайшие сроки ужесточит визовый режим для россиян

Власти Черногории планируют в ближайшее время ужесточить визовые требования для граждан Российской Федерации. Соответствующие изменения будут приведены в соответствие с миграционной политикой Европейского союза. Об этом во время общения с телеканалом Euronews заявил премьер-министр страны Милойко Спайич.

Премьер отметил, что Черногория, не обладая официальным членством в ЕС, тем не менее последовательно реализует подходы, характерные для государств сообщества.

Спайич также добавил, что, несмотря на туристическую ориентацию экономики и заинтересованность в привлечении путешественников со всего мира, пересмотр визовых правил в отношении россиян остаётся неизбежным.

По его словам, количество российских туристов и инвесторов в Черногории значительно сократилось, уменьшились и объёмы принадлежащей им недвижимости. Он подчеркнул, что россияне превратились лишь в одну из многочисленных групп иностранных гостей, посещающих страну.

Ранее МИД Черногории вызвал посла РФ Александра Лукашика после его резких комментариев об участии страны в миссии НАТО на Украине. Российский дипломат заявил, что решение Подгорицы отправить солдат на обучение и помощь украинским войскам укрепляет напряжённость в отношениях с Россией и закрепляет за Черногорией статус «недружественной страны». По словам Лукашика, действия черногорских властей демонстрируют единство парламента и исполнительной власти в «демонизации России».