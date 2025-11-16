Черногория будет проводить обучение украинских военных в рамках миссии НАТО

Парламент Черногории принял решение об участии черногорских военных в миссии НАТО по обучению армии Украины и оказанию помощи в сфере безопасности. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Подгорице, голосование показало консолидированную поддержку этого решения.

За участие черногорских военных в украинской миссии проголосовали даже депутаты от партии «Демократический фронт», лидером которой является сам спикер парламента Андрия Мандич. Итоги голосования продемонстрировали убедительное большинство: 44 депутата поддержали решение, пятеро выступили против, двое воздержались.

В российском посольстве в Подгорице резко осудили это решение, заявив, что Черногория продолжает «твердолобо следовать линии Запада, усиливая напряжённость с Россией». При этом парламенту страны ещё предстоит рассмотреть соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности, что может дополнительно увеличить вовлечённость Черногории в западный курс на украинском направлении.

Принятие постановления стало во многом неожиданным, хотя Совет по обороне и безопасности, включающий высшее руководство страны, одобрил его ещё в феврале. Оппозиция на протяжении девяти месяцев обвиняла парламент в затягивании решения, направленного на подтверждение обязательств Черногории как члена НАТО.

Это уже второй шаг Черногории в поддержку Украины — в июне парламент одобрил отправку черногорских военных в миссию ЕС по оказанию военной помощи.

Напомним, что Черногория стала 29-м членом НАТО в 2017 году.

Ранее Евросоюз одобрил предоставление Украине еще 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Выделение помощи стало возможным после того, как Украина выполнила девять из десяти требуемых условий для получения пятого транша. Таким образом, общая сумма финансовой поддержки от ЕС Украине с 2022 года приблизилась к 180 миллиардам евро, из которых более 63 миллиардов составила военная помощь.