Главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал западные государства обеспечить Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны после ответных российских ударов. Соответствующее заявление он разместил на странице в социальной сети X.

По его словам, Киеву требуется дополнительное вооружение для защиты инфраструктуры. Зеленский написал, что необходимо усиление дополнительных систем и ракет-перехватчиков, при этом Европа и США могут оказать соответствующую помощь. Он также настаивает на ужесточении санкционного давления на Россию

Напомним, ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины. Данная операция является ответной мерой на террористические атаки по гражданским объектам России. В оборонном ведомстве уточнили, что при нанесении ударов применялось высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.