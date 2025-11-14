Зеленский воззвал к Западу о помощи с ПВО после российских «ударов возмездия»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleksandr Osipov
Главарь киевского режима Владимир Зеленский призвал западные государства обеспечить Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны после ответных российских ударов. Соответствующее заявление он разместил на странице в социальной сети X.
По его словам, Киеву требуется дополнительное вооружение для защиты инфраструктуры. Зеленский написал, что необходимо усиление дополнительных систем и ракет-перехватчиков, при этом Европа и США могут оказать соответствующую помощь. Он также настаивает на ужесточении санкционного давления на Россию
Напомним, ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины. Данная операция является ответной мерой на террористические атаки по гражданским объектам России. В оборонном ведомстве уточнили, что при нанесении ударов применялось высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.
