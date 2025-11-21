Россия и США
21 ноября, 02:22

Причиной пожара на COP30 в Бразилии могло стать короткое замыкание

Обложка © X / Anand L

Причиной пожара на конференции ООН по изменению климата COP30 в бразильском Белене могло стать короткое замыкание или отказ генератора. Об этом пишет портал G1 со ссылкой на губернатора штата Пара Элдера Барбалью.

Отмечается, что возгорание возникло в «голубой зоне» мероприятия — пространстве, где участники размещали свои стенды и демонстрировали экологические проекты.

Напомним, пожар был локализован примерно за 6 минут. В результате возгорания помощь понадобилась 13 участникам конференции. После инцидента пространство «голубой зоны» временно закрыто для комплексной проверки пожарной службой. Вторая часть площадки, известная как «зелёная зона», продолжила работу без изменений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

