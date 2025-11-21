Причиной пожара на COP30 в Бразилии могло стать короткое замыкание

Причиной пожара на конференции ООН по изменению климата COP30 в бразильском Белене могло стать короткое замыкание или отказ генератора. Об этом пишет портал G1 со ссылкой на губернатора штата Пара Элдера Барбалью.

Отмечается, что возгорание возникло в «голубой зоне» мероприятия — пространстве, где участники размещали свои стенды и демонстрировали экологические проекты.

Напомним, пожар был локализован примерно за 6 минут. В результате возгорания помощь понадобилась 13 участникам конференции. После инцидента пространство «голубой зоны» временно закрыто для комплексной проверки пожарной службой. Вторая часть площадки, известная как «зелёная зона», продолжила работу без изменений.