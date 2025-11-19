Мерц не счёл необходимым извиняться за слова, спровоцировавшие гнев Бразилии

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Фридрих Мерц не будет приносить извинений. Критика в Бразилии была вызвана его фразой о том, что группа сопровождавших его журналистов была рада вернуться в «прекрасную» Германию с климатического саммита ООН COP30 в Белен-ду-Паре.

«Дважды нет», — сказал Корнелиус в ходе брифинга правительства. Вопрос касался того, намерен ли Мерц извиниться за свои слова, и видит ли кабмин в них угрозу для германо-бразильских отношений.

Штефан Корнелиус заявил, что, по его мнению, наблюдаемая «готовность к раздражению» не соответствует реальному положению дел. При этом он подчеркнул ключевую роль Бразилии как партнёра Германии в Южной Америке.

«И позвольте мне, возможно, ещё кое-что сказать по поводу этой фразы, которую сейчас представляют как инкриминирующую. Замечание по сути относилось к желанию делегации после очень утомительного ночного перелёта и длинного дня в Белене отправиться в обратный путь», — отметил представитель правительства.

Ранее Мерц заявил, что борьба с коррупцией остаётся обязательным условием для дальнейшего продвижения Украины на пути к членству в Европейском союзе. Он напомнил, что ФРГ планирует увеличить поддержку Киева на 3 млрд евро в следующем году, и подчеркнул, что взамен Берлин ожидает от украинских властей решительных и бескомпромиссных мер. По его словам, он лично говорил об этом Владимиру Зеленскому «уже два раза», включая недавний телефонный разговор. Канцлер отметил, что выполнение этих требований является ключевым условием для прогресса Украины в евроинтеграции.