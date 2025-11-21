В Белом доме объяснили, почему Трамп обозвал журналистку свинкой

По словам официального представителя Белого дома Каролин Левитт, американский лидер Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой» в ответ на вопрос о Джеффри Эпштейне. По её словам, это произошло из-за того, что президент США был расстроен ложными материалами в СМИ.

«Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали. Я думаю это одна из многих причин, почему его переизбрали. Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нём и администрации», — сказала Левитт на брифинге.

Она заявила, что считает прямолинейного республиканца, не боящегося говорить правду, предпочтительнее Джо Байдена, который, по её мнению, лгал и часто отсутствовал.

Напомним, ранее Дональд Трамп резко оборвал журналистку, попытавшуюся задать ему вопрос, связанный с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Инцидент произошёл на борту президентского самолёта. В ответ на попытку репортёра получить комментарий американский лидер, указывая на неё пальцем, произнес фразу, которая сразу же вызвала широкий общественный резонанс: «Тихо, тихо, свинка».