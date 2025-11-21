С заявлением о том, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность, выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Ситуация на земле — положение на фронте — для Вооружённых сил Украины продолжает оставаться тяжёлым, если не катастрофическим», — сказал он на заседании СБ ООН.

Согласно утечкам военных документов, с начала боевых действий потери украинской стороны составили более 1,7 млн военнослужащих, в том числе свыше 600 тысяч — в этом году по состоянию на август. Отмечается также диспропорция в процессе обмена телами погибших, когда Россия передаёт тысячи тел, получая взамен несколько десятков. Эти факторы влияют на моральный дух украинских военных, которые массово бегут с поля боя, добавил Небензя.

Кроме того, Вооружённые силы Российской Федерации планомерно уничтожают украинскую военную технику, включая пусковые установки ракетных комплексов «Нептун», американские РСЗО HIMARS, а также опорные пункты и склады боеприпасов.

Ранее Небензя сообщил, что у Евросоюза нет денег на поддержку Украины. У ЕС истощились ресурсы для военной помощи Киеву, так как Европе, по их мнению, нужно готовиться к конфликту с Россией. По словам постоянного представителя России при ООН, европейские политики могут найти средства для Украины за счёт замороженных российских активов. Однако это у них «никак не получается».