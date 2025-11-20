Сдающиеся в плен военные ВСУ часто находятся под угрозой уничтожения

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, многие украинские военные, готовые сложить оружие, рискуют стать жертвами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Заявление Герасимова прозвучало в ходе рабочей поездки президента России Владимира Путина. Глава государства посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл совещание.

«Большинство из них (сдающихся в плен бойцов Вооружённых сил Украины. — Прим. Life.ru) находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же, то есть они не могут выполнить эту задачу», — отметил Герасимов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для сдачи в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины. Глава государства поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить о ходе выполнения этой задачи. Президент обратился к генералу во время совещания, попросив его предоставить соответствующую информацию. Он подчеркнул важность обеспечения возможности сложить оружие для украинских военных, учитывая их текущее положение на фронте.