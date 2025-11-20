Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

20 ноября, 20:37

Сдающиеся в плен военные ВСУ часто находятся под угрозой уничтожения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, многие украинские военные, готовые сложить оружие, рискуют стать жертвами со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Заявление Герасимова прозвучало в ходе рабочей поездки президента России Владимира Путина. Глава государства посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл совещание.

«Большинство из них (сдающихся в плен бойцов Вооружённых сил Украины. — Прим. Life.ru) находятся под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же, то есть они не могут выполнить эту задачу», — отметил Герасимов.

Украинские солдаты не могут сдаться в плен в Купянске и Красноармейске из-за угроз ВСУ

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для сдачи в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины. Глава государства поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить о ходе выполнения этой задачи. Президент обратился к генералу во время совещания, попросив его предоставить соответствующую информацию. Он подчеркнул важность обеспечения возможности сложить оружие для украинских военных, учитывая их текущее положение на фронте.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

